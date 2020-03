Acib cria comitê de crise do Covid-19 para orientar associados

A gerente Maria Keli integra comitê de crise da Acib para orientar e atender os associados – Arquivo/Candeia

A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) criou comitê de crise para orientar e atender os associados, em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19) e seus implicações.

O comitê é formado pelo presidente da Acib, José Roberto Dalla Coletta; pela gerente, Maria Keli Jorge Farah; e a advogada Aline Fávero, do departamento Jurídico.

Desde o dia 23, segunda-feira, a entidade suspendeu o atendimento presencial de associados e público e passou a manter contato telefônico e/ou digital.

Foi montado plano de contingenciamento com o objetivo de manter atividades essenciais ao funcionamento dos serviços, mesmo que através de home office.

Outro objetivo é analisar diariamente os boletins da vigilância epidemiológica, visando receber as decisões médico-sanitárias e orientar os associados, se necessário.

Segundo a entidade, os funcionários que estão dentro dos grupos de risco foram dispensados e estão trabalhando em sistema home office. Assim como os que chegaram de viagens internacionais ou que tiveram contato com pessoas supostamente infectadas, foram afastados do trabalho por 14 dias. Os que têm viagem no âmbito nacional, estão trabalhando em casa por pelo menos três dias.