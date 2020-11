Abelardinho e Fernando Foloni são eleitos prefeito e vice de Bariri

Abelardo Mauricio Martins Simões Filho, o Abelardinho (MDB), e Fernando Foloni (Cidadania) foram eleitos prefeito e vice de Bariri, nas eleições deste domingo, 15,

Segundo dados do TSE, o resultado da eleição em Bariri foi Abelardinho com 7.315 votos (45,78%) votos, em segundo lugar Maria Pia Betty Pio da Silva Nary fecom 3.432 (21,48%), o atual prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB), em terceiro lugar, com 3.212 (20,10%), e Wellington Polonio Boff (PODE), o Paraguinha, com 2.019 (12,64%).

Foram 15.978 votos válidos (89,62%), brancos, 735 votos (4,12%), Nulos 1.116 votos (6,26%), 17.829 votos totais.