Bariri: Parraga morre vítima de Covid

O empresário Alerino Bof, o Parraga, morreu na tarde desta sexta-feira (12) por complicações relacionadas à Covid-19.

A nora dele, Noemi Rodrigues Bof, fez postagem no Facebook sobre a perda.

“Muito triste. Meu sogro Parraga faleceu… Estava a caminho de Promissão para ser transferido por conta do Covid, mas não resistiu no caminho”, escreveu ela.

“Um homem de coração imenso, digno, batalhador! Um pai e avô de ouro! Receba seu filho amado, Pai, e conforta os que aqui ficaram”, finalizou Noemi.

Parraga mantinha há anos churrascaria em Bariri. O preparo do churrasco era uma de suas grandes paixões.

Parraga era pai de Wellington Pollonio Bof, o Parraguinha, vereador em Bariri de 2013 a 2016 e candidato a prefeito em 2016 e 2020.

A equipe do Candeia se solidariza com familiares e amigos de Parraga.

Trata-se de mais uma pessoa que perdeu a vida precocemente por causa da pandemia do novo coronavírus.