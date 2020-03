[19/03] – Região não tem casos confirmados de coronavírus; baririense aguarda exame

Cidades da região de Bauru monitoram 107 casos suspeitos de coronavírus. Até a manhã desta quinta-feira, 19, não há confirmações de Covid-19.

Aguardam resultado de exames pacientes que apresentaram sintomas da doença em cidades como Bariri, Santa Cruz do Rio Pardo e Botucatu. Jaú tem um caso suspeito e Ibitinga quatro.

Em Bariri, no domingo, 15, médicos da Santa Casa solicitaram exames de coronavírus e H1N1 para paciente de 77 anos. O resultado deve sair até esta sexta-feira, 20. Segundo informações, durante a semana, o paciente teve melhora no quadro clínico e permanece internado em Jaú.

Contenção social não é folga ou férias

O avanço do coronavírus no País e a ameaça real de uma epidemia têm gerado inúmeras suspensões de eventos e alterações na rotina de órgãos públicos e empresas nos últimos dias (leia mais aqui). As medidas de restrição, contudo, só adiantarão e poderão conter uma possível explosão de casos se a população entender que contenção social não é folga e nem férias.

Fontes: G1, Jcnet, Portal Ternura FM

Leia mais: