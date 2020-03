Umuarama se posiciona sobre caso envolvendo advogado

O advogado do Umuarama Clube de Bariri, Evandro Demetrio, encaminhou posicionamento ao Jornal Candeia sobre o caso envolvendo o advogado Luis Henrique Marques, que morreu nesta semana após ficar nove dias internado na UTI da Santa Casa de Jaú. Ele deu entrada no hospital após sofrer graves lesões no domingo de carnaval, dia 23 de fevereiro.

Confira a íntegra da nota:

“O Umuarama Clube de Bariri, diante da divulgação na tarde desta sexta-feira (06/03/2020), em redes sociais, de imagens de câmera de monitoramento existente em imóvel particular localizado em rua lateral à entrada principal do clube, acerca dos fatos ocorridos entre a noite do dia 23/02/2020 e a madrugada do dia 24/02/2020, envolvendo a retirada do clube do advogado Sr. Dr. Luis Henrique Marques, após desentendimento deste com sua ex-companheira, posiciona-se contrário à conduta apresentada pelos membros da empresa de segurança, retratadas nas imagens divulgadas, haja vista o teor das imagens contrariarem o relato apresentado inicialmente à diretoria da associação acerca de o mesmo ter sofrido uma queda, tendo sido determinada, como primeira medida, a suspensão da contratação. O Umuarama Clube de Bariri aguardará a conclusão da investigação que vem sendo feita pela Polícia Civil de Bariri, com cujas autoridades tem prestado toda a colaboração ao seu alcance, para verificar o encaminhamento que será dado ao caso.”