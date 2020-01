Eleições 2020: Foi dada a largada

Com anúncio da pré-candidatura a prefeito de Aberladinho Simões pelo MDB, teve início nesta semana a corrida eleitoral para pleito de 2020 em Bariri.

Abelardinho

Em reunião realizada na noite de quarta-feira, 15, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) definiu o empresário Abelardo Maurício Martins Simões Filho, 32 anos, como pré-candidato do partido ao cargo de prefeito de Bariri, para as eleições de 4 de outubro.

O MDB é o primeiro partido político de Bariri a anunciar oficialmente um nome como pré-candidato.

Airton

O médico veterinário Airton Pegoraro, 57 anos, candidato do partido nas últimas duas eleições, deve concorrer a uma cadeira como vereador. O emedebista ficou em segundo lugar, atrás do atual prefeito de Bariri, Franscisco Leoni Neto (PSDB).

Visto até o momento como pré-candidato natural pelo MDB, Pegoraro afirmou à imprensa que abriu mão do pleito por questões familiares. “Não houve disputa interna. Abelardo é o único membro do partido com pretensões ao cargo e foi apoiado por todos”, informou.

Maria Pia

Depois do empresário Abelardinho Simões, a próxima pré-candidatura a prefeito a ser confirmada deve ser a da vice-prefeita, Maria Pia Betti Pio da Silva Nary, pelo Partido Progressista (PP). Nos próximos dias ela deve reunir a imprensa e sites locais para anunciar projeto eleitoral e grupos de apoio.

Cidadania

Nos movimentos iniciais para as eleições 2020 em Bariri, já dá para observar que o partido Cidadania é uma das “cerejas do bolo” no quesito “coligação eleitoral”. A sigla abriga o deputado federal mais votado em Bariri nas últimas eleições: Arnaldo Jardim. Em Bariri, ele é presidido pelo investigador Paulo Grigolin e conta com o vereador Leandro Gonzalez e o ex-presidente da Câmara, Fernando Foloni. Para qual candidatura penderá o partido?

Fernando Foloni

Além de membros do diretório do MDB, também esteve presente à reunião que definiu nome de Abelardinho o radialista Fernando Foloni, do partido Cidadania, que concorreu ao lado de Pegoraro (MDB) como vice-prefeito nos últimos pleitos.