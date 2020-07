Venda de máscara em supermercados rende R$ 6,3 mil para Santa Casa

Coordenadora de Contabilidade do grupo no momento de entrega de cheque nominal à Santa Casa – Divulgação

Diretores do Michelassi entrega cheque simbólico aos representantes do hospital e prefeito – Divulgação

Dia 9 de julho, quinta-feira, o Supermercados Michelassi fez entrega de R$ 6.322,00, que resultaram da Campanha Máscara Solidária, que beneficia a Santa Casa de Bariri.

Segundo o grupo, pensando numa forma de contribuir no combate à Covid-19, a partir do mês de maio iniciaram a venda de máscaras TNT, a R$ 2,90 a unidade.

Todo o lucro da venda das máscaras está sendo repassado ao hospital, o que indiretamente contribui para o sistema de saúde do município. “Além de gerar um bom custo benefício à população, que no momento necessita desse produto, a venda contribui para o hospital”, resumem os diretores do grupo.

O valor entregue ao interventor da Santa Casa, Marco Antonio Gallo, resultou de 45 dias de venda das máscaras. Ainda participaram da entrega do cheque simbólico o prefeito Francisco Leoni Neto e a coordenadora de Enfermagem, Luciane Corrêa.

Segundo os diretores, a Campanha Mascara Solidária permanece nas lojas do grupo e o lucro da venda continua sendo destinado à Santa Casa de Bariri.

Fonte: Site dos Supermercados Michelassi