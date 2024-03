Saúde: Novo boletim confirma 2.790 casos de dengue

A atualização dos números da dengue no município de Bariri, no período que vai do início de janeiro até este dia 20 de março de 2024, apresenta 2790 casos confirmados, 1391 casos descartados, 11 possíveis casos aguardando o resultado de exames, 4 óbitos confirmados nenhuma mortes em investigação. (Fonte: Assessoria de Comunicação)