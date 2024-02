Saúde: Governo estadual disponibiliza recursos a municípios para combate à dengue

O governo estadual criou nessa semana o Centro de Operações de Emergências (COE) de combate ao Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, Chikungunya e Zika.

Coordenado pela Secretaria da Saúde (SES), o COE reúne outras sete secretarias estaduais – Casa Civil, Casa Militar e Defesa Civil, Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Comunicação, Educação, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística -, além do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).

A primeira medida adotada no âmbito do COE será a destinação de R$ 200 milhões do tesouro estadual às prefeituras dos 645 municípios paulistas para o enfrentamento direto ao mosquito.

Segundo o prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (MDB), a administração municipal irá encaminhar pedido de ajuda ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Bauru. Só assim será possível receber parte desse dinheiro.

Foloni afirma que o recurso vem em boa hora diante dos gastos elevados com ações de combate à dengue e manutenção do ambulatório no Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges.