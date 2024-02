Saúde: Em 16 dias ambulatório da dengue realiza 2.358 atendimentos

Entre os dias 3 e 18 de fevereiro o Ambulatório de Combate à Dengue de Bariri realizou 2.358 atendimentos.

A unidade funciona no Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges, localizado na Rua Campos Sales, 602, Vila Santa Terezinha.

Nesses 16 dias o maior número de atendimentos ocorreu em 14 de fevereiro, quando 258 pessoas passaram pelo local. No dia 7 de fevereiro foi registrado o menor número de atendimentos: 109.

Em relação aos casos positivos, de 3 a 18 de fevereiro o ambulatório contabilizou 611 exames de dengue.

O Ambulatório de Combate à Dengue de Bariri foi instalado para dar um melhor atendimento especificamente a quem tem sintomas de dengue.

Até então muitas pessoas procuravam o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri, congestionando o atendimento no serviço emergencial.