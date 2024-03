Saúde: “Dia D” de Combate à Dengue produz armadilhas de mosquitos

Terça-feira (5), o Comitê de Prevenção e Combate à Dengue de Bariri realizou o Dia ‘D’ combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue.

Dezenas de pessoas se envolveram nas atividades de prevenção que atingiram escolas das redes pública e privada, além do Centro Educacional Sesi.

Entre as ações de combate à dengue em Bariri, os estudantes foram instruídos pelos professores a produzir armadilhas para capturar mosquitos.

Esta semana, diante do aumento do número de casos confirmados da dengue, o governo estadual decretou estado de emergência em saúde pública em todo o território paulista. Em Bariri, a medida já havia sido tomada pelo prefeito Luís Fernando Foloni há cerca de um mês.

A decisão do governo estadual permite que os municípios, inclusive Bariri, implementem ações com maior agilidade e, também, possam receber recursos adicionais do governo federal.

Em Bariri, há uma média de 50 casos de dengue registrados diariamente. (Fonte: Assessoria de Comunicação)