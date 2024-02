Saúde: Bariri contrata duas médicas para enfrentamento da dengue

A Prefeitura de Bariri contratou em caráter emergencial as médicas Andresa Videira Botton e Pamela Martins Bueno para combater o expressivo aumento nos casos de dengue no município.

O contrato não pode ser superior ao período de seis meses. Pode ser rescindido antes, caso haja controle mais efetivo da doença em Bariri.

Conforme justificativa da administração municipal, a contratação se dá para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com solicitação da Diretoria Municipal de Saúde.

Casos

De 1º de janeiro a 21 de fevereiro o município de Bariri registrou 1.876 casos positivos de dengue.

Além disso, são 358 casos descartados, três óbitos em investigação e nenhum óbito confirmado.

Em relação à Covid-19 no município, no mesmo período Bariri contabilizou 86 exames positivos da doença.