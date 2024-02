Saúde: Bariri contabiliza 945 casos de dengue em 2024

De 1º de janeiro a 6 de fevereiro o município de Bariri contabilizou 945 casos de dengue.

As informações são da Diretoria Municipal de Saúde, conforme notificações das unidades de Saúde de Bariri.

Exames feitos na rede particular e em farmácias podem não ter sido informados e computados. Dessa forma, os casos da doença são maiores em Bariri.

Para casos comprovados ou suspeitos de dengue a pessoa pode procurar o Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges, das 7h às 19h.

Também dão atendimento as unidades básicas de saúde e as Estratégias Saúde da Família (ESF).