Santa Casa recebe dois respiradores do governo estadual

Ventiladores pulmonares foram entregues no dia 10 de julho, quatro dias após pedido feito pela prefeitura – Caio Glauco

A custo zero, a Santa Casa de Bariri recebeu no dia 10 de julho dois ventiladores pulmonares do governo estadual.

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) diz que vinha acompanhando as compras feitas pelo governo.

Assim que tomou conhecimento de que os aparelhos estavam sendo disponibilizados para hospitais e santas casas do interior do Estado, fez solicitações para Bariri.

Segundo o prefeito, contatos foram feitos no dia 6 de julho, com encaminhamento de ofícios. Quatro dias depois os equipamentos foram descarregados no hospital baririense, sob escolta da Polícia Militar.

Neto Leoni diz que o município espera a chegada de dois ventiladores pulmonares, comprados com recursos das prefeituras de Bariri, Boraceia e de Itaju.

Ressalta também que após a pandemia do novo coronavírus a Santa Casa estará mais bem estruturada para os atendimentos médicos.

O interventor do hospital, médico Marco Antonio Gallo, conta que assim que chegarem os dois equipamentos comprados pelas prefeituras a Santa Casa passará a contar com 11 deles.

Como são nove leitos preparados para a Covid-19, praticamente cada leito terá um respirador.

De acordo com ele, os ventiladores podem ser usados para o tratamento dessa doença e também para AVC, traumatismo craniano, entre outros procedimentos que necessitem de ventilação artificial.

Quanto ao material humano, Gallo diz que tudo dependerá da demanda. Caso haja necessidade, será preciso contratar médico intensivista 24 horas e duas equipes de enfermagem.

“Há recursos para contratar de imediato, se houver necessidade”, informa. “Hoje os funcionários do hospital estão dando conta da demanda existente.”

Desde o início da pandemia até o momento a Santa Casa de Bariri não chegou a usar três respiradores ao mesmo tempo.

A entrevista com o prefeito e com o interventor está no Facebook do Jornal Candeia.