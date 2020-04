Prefeitura anuncia novas medidas para o comércio e pagamento do IPTU

Coletiva de imprensa foi realizada na manhã de terça-feira, dia 7, na Câmara Municipal, com presença de representantes do Executivo, da Saúde, das polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros – Divulgação

Alcir Zago

O prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) anunciou na manhã de terça-feira, dia 7, novas medidas para Bariri relacionadas à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Assim como em coletivas anteriores, a imprensa pôde encaminhar questões por meio do WhatsApp.

Também participaram do evento a diretora municipal de Saúde, Irene Chagas Rangel, o interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo, e representantes das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.

Em relação a questionamentos sobre a abertura ou não do comércio, Neto Leoni ressaltou que o município segue uma hierarquia de leis. Como o governador João Doria (PSDB) prorrogou a quarentena no Estado até 21 de abril, as prefeituras paulistas têm de seguir a normativa.

Além disso, o chefe do Executivo está seguindo as recomendações do Ministério Público (MP) e do Ministério Público Federal (MPF).

Comércio

O prefeito destacou que o fechamento de parte do comércio é uma medida para distanciar as pessoas e protegê-las da doença.

Segundo ele, não há determinação para que os estabelecimentos não trabalhem. Os decretos editados no município servem para que serviços não essenciais atendam por telefone, on line ou delivery.

No caso de restaurantes, podem funcionar todos os dias da semana, inclusive aos domingos, mas pelo sistema delivery.

Como ontem foi feriado (Sexta-feira Santa), o prefeito permitiu que amanhã, domingo de Páscoa, supermercados, padarias, açougues, mercearias e postos de combustíveis funcionem até o meio-dia.

IPTU

Neto Leoni assinou decreto para a prorrogação do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em relação aos imóveis edificados, o vencimento da parcela única com desconto de 10% ou da primeira parcela seria a partir de 15 de abril. As outras iriam até novembro.

Agora, os donos de imóveis poderão quitar a primeira parcela ou parcela única a partir de 15 de maio. As restantes serão pagas até dezembro.

No caso do imposto territorial, como houve pagamento da parcela única ou primeira parcela em março, a alteração diz respeito à quitação da segunda parcela em diante (confira no box).

Aglomeração de pessoas

Sobre as aglomerações de pessoas em Bariri, o prefeito disse que a maioria das pessoas está colaborando com o isolamento social, no entanto, há situações em que a orientação não é seguida.

Em locais como o Lago Municipal, entrada de bancos e casas lotéricas é comum a aglomeração.

O capitão Alexandre Andrade, da Polícia Militar (PM), comentou que a corporação está orientando as pessoas para que mantenham a distância umas das outras. No caso de bancos, pede que se possível a procura seja no período noturno, fora do horário de expediente.

Andrade explicou que eventuais crimes podem ocorrer quando estabelecimento comercial voltado à atividade não essencial estiver aberto ou se paciente contaminado não estiver em quarentena. Nesses casos será elaborado boletim de ocorrência e encaminhamento da situação à Polícia Civil.

Para o médico Marco Gallo, as medidas tomadas até o momento de distanciamento social são positivas em Bariri.

O isolamento está servindo para que a estrutura de saúde tenha tempo de se preparar. A ideia é que Bariri tenha oito leitos na Santa Casa para o tratamento da Covid-19.

Uma situação que preocupa é a vinda de pessoas de outros municípios a Bariri por causa do feriado da Páscoa.

O médico destacou que é preciso consciência coletiva de evitar o contato principalmente com idosos e pessoas do grupo de risco.

Em caso de sintomas da doença, é preciso procurar unidades de saúde, ambulatório e pronto-socorro para avaliação e diagnóstico.

Férias escolares

O município de Bariri segue o calendário estadual de ensino. Segundo Neto Leoni, a Diretoria Municipal de Educação abriu expediente administrativo para verificar a possibilidade de antecipar as férias dos servidores das unidades de ensino.

O prefeito diz que pelo âmbito educacional seria oportuna essa medida. No entanto, há o custo do pagamento das férias, questão que ainda é avaliada.

Ajuda aos necessitados

O prefeito disse na coletiva que a Diretoria Municipal de Ação Social possui trabalho rotineiro de entrega de cestas básicas. Não se trata de serviço permanente, mas para socorrer as pessoas em determinadas situações.

A orientação do poder público é que seja intensificada a entrega das cestas nesse período em que muitas pessoas estão impedidas de trabalhar e dar informações sobre os programas do governo federal, em especial o pagamento de R$ 600,00 aos informais.

A diretoria atende na Rua Camilo Resegue, 68, telefone (14) 3662-8477.

Estrutura da Santa Casa

Marco Gallo comentou na coletiva que oito leitos da Santa Casa deverão ser exclusivos para o tratamento de pacientes da Covid-19.

O desafio no momento é a aquisição de respiradores pulmonares. O prazo para entrega é de 120 dias. Contou que na terça-feira, dia 7, chegou a Bariri equipamento doado pelo empresário Aziz Chidid Neto.

Os quartos também deverão ser dotados de monitores e bombas de infusão (colocadas ao lado do leito para regular o soro).

O médico ressaltou que Bariri necessita desse tipo de equipamento para atendimento de pacientes graves. O motivo é que podem faltar vagas em unidades de referência estaduais via central de regulagem (Cross).

Em relação à ajuda ao hospital, o interventor disse que serão rifados televisor e motocicleta. Também será criada vaquinha online. O setor jurídico estuda o tipo de conta que será aberta.

Novo calendário de pagamento do IPTU

Tabela de vencimentos do imposto territorial

Parcela Data

2ª parcela 15 de maio

3ª parcela 17 de junho

4ª parcela 15 de julho

5ª parcela 17 de agosto

6ª parcela 16 de setembro

7ª parcela 15 de outubro

8ª parcela 16 de novembro

Tabela de vencimento do imposto predial

Parcela Data

Parcela única 15 de maio

1ª parcela 15 de maio

2ª parcela 17 de junho

3ª parcela 15 de julho

4ª parcela 17 de agosto

5ª parcela 16 de setembro

6ª parcela 15 de outubro

7ª parcela 16 de novembro

8ª parcela 15 de dezembro

Fonte: Prefeitura Municipal de Bariri