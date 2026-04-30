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Cidade

Cidade: Definida empresa para construção de casas populares

30 abr, 2026

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Valor dado pela empresa Nova Fronteira Construções e Incorporações Ltda para a construção das casas foi de R$ 5,2 milhões (Imagem Ilustrativa)

A Prefeitura de Bariri homologou licitação para contratação da empresa responsável pela construção de 40 unidades habitacionais de interesse social no bairro Jardim Maria Luíza 2.
O processo foi concluído após a homologação de concorrência eletrônica. A vencedora da disputa foi a empresa Nova Fronteira Construções e Incorporações Ltda., de Aragoiânia-GO.
O contrato prevê a execução completa das obras, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, conforme os projetos técnicos, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.
O valor global da contratação é de R$ 5,240 milhões, com recursos provenientes, em sua maior parte, do Governo Federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com complementação de verba municipal. A estimativa do governo para essa obra era de R$ 5,6 milhões.
A nova licitação foi necessária após a rescisão consensual do contrato anterior com a empresa Marajó Empreendimentos e Participações Ltda., que havia sido homologada em outubro do ano passado.
Conforme apurado pelo Jornal Candeia, a empresa enfrentou dificuldades na contratação de mão de obra para dar andamento às obras. Na sequência, outras empresas classificadas foram convocadas, mas não demonstraram interesse em assumir o projeto.
O empreendimento faz parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, voltado a famílias com renda mensal de até R$ 2.640,00 inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Cada unidade terá área construída de 53,86 m², com dois dormitórios, banheiro com acessibilidade, sala integrada à cozinha, varanda e área de serviço.
Os imóveis serão construídos em terrenos com aproximadamente 200 m², adquiridos pela Prefeitura junto à empresa Lots Comércio e Empreendimentos Ltda., o que permitirá futuras ampliações por parte dos moradores.
Além das 40 casas já confirmadas, o convênio habitacional prevê ainda a construção de outras 40 unidades no mesmo local, totalizando 80 moradias no Jardim Maria Luíza 2. A iniciativa busca reduzir o déficit habitacional no município e ampliar o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda.

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