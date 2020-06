Paróquias de Bariri voltarão a ter missas sem fiéis

Decisão ocorre por causa da classificação da região na fase vermelha do Plano SP – Divulgação

Por causa da classificação da região de Bauru na fase vermelha do Plano SP, as três paróquias de Bariri realizarão missas e celebrações novamente sem a presença de fiéis.

O fechamento das igrejas para o público ocorrerá a partir desta terça-feira (20).

As missas com a presença de fiéis foram retomadas no município no dia 1º de junho.

Como medidas para evitar o contágio com a Covid-19, as paróquias passaram a distribuir senhas (principalmente para as celebrações aos fins de semana) para que a capacidade dos tempos ficasse restrita a 30%. Também houve distribuição de álcool gel na entrada dos templos.