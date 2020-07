Médico baririense ajuda paciente de 78 anos a vencer o Covid-19

O médico cardiologista baririense José Vicente Tonin Júnior, 38 anos, foi homenageado pela família de Gumercindo de Moraes Carvalho, 78 anos, pela atuação no tratamento do paciente contra o Covid-19.

Após sete dias internado em enfermaria e três na unidade de atendimento intensivo (UTI) do Hospital Santa Terezinha, em Rio Verde, Goiás, Gumercindo foi considerado curado da doença.

O tema ganhou destaques nas redes sociais durante a semana, e o Candeia entrou em contato com a família do paciente e com o médico baririense para comentar o assunto.

A família

Segundo Carlos Humberto Macedo de Moraes, 53 anos, filho de Gumercindo, o pai começou sentido febre e foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser atendido, ele foi mandado de volta para casa, porém a febre persistiu.

Levado novamente à UPA, após radiografia, foi constatada pneumonia e suspeita de Covid-19. Segundo Moraes, pelo pai ter já passado por procedimento de revascularização miocárdica (três Pontes de Safena), e ser considerado um cardiopata grave, o cardiologista foi chamado para uma avaliação.

Foi nesse momento que o médico baririense entrou no caso. Tonin solicitou exame que constatou a Covid-19 no paciente. Após três dias, Gumercindo foi internado, e mesmo com leve melhora inicial apresentou piora no quadro clínico. “Dr José Vicente tomou a decisão de levá-lo a UTI e trocar os medicamentos”, informou.

Segundo Carlos, foi o momento mais difícil, mas depois da atuação do médico baririense e equipe, o pai obteve a melhora necessária. Gumercindo chegou a ter 60% do pulmão acometido pela doença. “Hoje está melhor, curado”, relata.

Sobre a atuação de José Vicente, Moraes afirma que o médico é um profissional de excelência, muito bem preparado e conceituado no município. “Ele cuida tanto da doença quanto do paciente”, finalizou.

O médico

José Vicente Tonin Júnior, 38 anos, nasceu em Bariri, é médico especializado em cardiologia pelo hospital beneficência portuguesa de São Paulo, e possui especialização em métodos gráficos e estresse cardiológico pelo Incor (SP).

Júnior atua em Rio Verde, Goiás, há seis anos, onde integra o corpo clínico da Clinica do Coração, do Hospital Evangélico e do Hospital Santa Terezinha, todos de Rio Verde.

Dr. José Vicente, como é conhecido, atua também no internato da Faculdade de Medicina de Rio Verde no ambulatório de cardiologia. É filho do ex-vice-prefeito de Bariri José Vicente Tonin.

Tonin conta que há três meses o hospital Santa Terezinha decidiu acolher pacientes com Covid-19, e o corpo clínico preparou toda estrutura, com aérea de isolamento e respiradores. Tornaram seletivas as cirurgias, fazendo somente as de extrema urgência e necessidade.

Há cerca de um mês e meio, o quadro da Covid-19 em Rio Verde (GO) começou a se instalar de forma mais agressiva, com mais de oito mil casos confirmados e 100 mortes. “A partir desse momento, nossa meta foi fazer o melhor para ter o menor número de óbitos e buscar melhores métodos, com trocar de experiências com outros hospitais”, afirma o médico.

Com isso, foi realizado convênio com área de infectologia da USP de Ribeirão Preto para troca de experiências, e assim o hospital Santa Terezinha se tornou referência no atendimento de idosos com planos de saúde na região.

Ao Candeia, Tonin conta que o hospital acumulou experiência com mais de 50 pacientes internados por Covid, fortalecendo o suporte hospitalar, multidisciplinar.

“O principal no tratamento contra o coronavírus é a equipe como um todo: enfermagem, fisioterapia, médicos, técnicos. Isso é mais importante do que qualquer protocolo de atendimento hoje no combate à doença”, enfatiza. “Não há nenhuma comprovação de medicamento que seja completo contra à doença, a não ser o tratamento intensivo”, finaliza.