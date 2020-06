Leitos credenciados de UTI começam a funcionar na Santa Casa de Jaú

Com credenciamento, Jaú e região terão 10 leitos via central de regulação – Luiz Carlos de Oliveira/Comunicação Santa Casa de Jaú

Começaram a funcionar na segunda-feira (22) os dez novos leitos de UTI da Santa Casa de Jaú. Os leitos SUS são destinados exclusivamente a casos de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19.

A autorização, dada pelo Ministério da Saúde, foi publicada no Diário Oficial da União de 15 de junho. Ela tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogada, conforme o estágio da doença.

As vagas serão preenchidas pela Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (Cross) e são voltadas para pacientes de Jaú e região.

Com a habilitação, a Santa Casa passa a contar com 28 leitos de UTI Covid. Além dos 10 credenciados, existem outros 10 destinados à população de Jaú (convênio firmado com a prefeitura) e mais oito para pacientes de planos de saúde.