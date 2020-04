Jaú: HAC recebe rodo de desinfecção criado pela USP

Aparelho emite radiação ultravioleta capaz de matar bactérias e vírus, como o coronavírus – Divulgação

O Hospital Amaral Carvalho (HAC) recebeu a doação de um rodo com radiação ultravioleta usado para descontaminação de pisos. O equipamento foi desenvolvido pelo Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o professor e diretor do IFSC, Vanderlei Bagnato, há mais de dez anos se descobriu a eficácia da radiação para esterilização, usada, inicialmente, para áreas como odontologia e fisioterapia. Recentemente, os estudos se concentraram para desinfecção de ambientes hospitalares.

Segundo ele, bactérias e vírus, como o novo coronavírus, por exemplo, podem sobreviver durante muitas horas em superfícies como porcelanas e madeiras e se propagar por meio dos calçados.

A aquisição do equipamento ocorreu por intermédio da dermatologista do HAC, Ana Gabriela Salvio, para a desinfecção dos quartos dos pacientes com Covid-19 que podem vir a ser internados na unidade. De acordo com ela, o rodo emite radiação ultravioleta UV-C, com propriedades para matar germes.

A recomendação é que o equipamento seja usado durante um minuto em cada metro quadrado da superfície a ser descontaminada.

O infectologista e gerente médico do HAC, João Gabriel Soares, ressalta que o aparelho será de extrema importância na unidade.

Fonte: JCNET