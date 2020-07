Estado de SP registra queda de 4% de mortes por coronavírus

Segundo Vinholi, a diminuição foi registrada na semana de 19 a 25 de julho em relação à semana anterior, entre os dias 12 e 18 – Divulgação

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (27) que o estado de São Paulo registrou queda de 4% no número de óbitos por coronavírus na semana de 19 a 25 de julho em relação à semana anterior, de 12 a 18 de julho.

No mesmo período, a diminuição de mortes provocadas pela Covid-19 na capital foi de 27%. Novas internações tiveram queda de 4% na cidade de São Paulo e também de 4% no estado.

No interior, houve aumento de 16% de óbitos na comparação entre as duas semanas. Por outro lado, o interior do estado registrou, pela primeira vez, queda nas internações, de 2%. “Isso é muito significativo, levando em conta que os óbitos observam o que aconteceu há 15, 20 dias, e as internações refletem o que acontece nesse momento”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O índice de letalidade também é o menor já registrado no estado: 4,47%. “Isso significa tanto um aumento na testagem como na qualidade de saúde do estado de São Paulo”, completou o Secretário.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria Especial de Comunicação