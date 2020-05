Empresário jauense confecciona máscaras para a Santa Casa

Máscaras produzidas em Jaú por rede de empresários – (Luiz Carlos de Oliveira/ Comunicação Santa Casa Jahu)

O proprietário de uma fábrica de calçados em Jaú decidiu produzir máscaras de TNT no intuito de colaborar com ações de prevenção contra a Covid-19.

Com o molde em mãos, o empresário bancou a compra de material necessário para fabricar 10 mil unidades. A linha de produção sofreu alterações e alguns funcionários foram deslocados exclusivamente para atender a demanda das máscaras. Mil equipamentos de proteção podem ser fabricados diariamente.

“Durante o processo de confecção, amigos ficaram sabendo e manifestaram interesse em colaborar. Alguns fornecedores também queriam participar quando fui comprar mais produtos e aumentar a produção. Então, formamos um grupo, em que todo mundo ajudou de alguma forma, seja com mão de obra, dinheiro ou matéria-prima”, conta.

O objetivo é fabricar 40 mil máscaras, sendo que a Santa Casa de Jaú vai ser beneficiada com a maior parte. Do começo de abril até agora, 18 mil já foram entregues. Os equipamentos de proteção estão sendo utilizados por funcionários e profissionais de saúde do hospital.

A rede de apoiadores da iniciativa é composta por: Joana Gonçalves, Guilherme Molan, Shoes Consultoria, Indústria de Calçados Ferrucci, MM Solados, Coreplast, Casa Armênia, Igreja Catedral da Restituição, Fitas Cremer S.A, Coelho e Cia, Box Flex e Adm Palmilhas.