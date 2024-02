Dengue: Bariri realiza 355 atendimentos na 2ª-feira, com 76 positivos

As unidades de saúde de Bariri realizaram 355 atendimentos de casos suspeitos de dengue na segunda-feira (5). Desse montante, 76 pessoas tiveram resultado positivo para a doença, após a realização de teste rápido.

Os números são relacionados ao Centro de Diagnose, Estratégias Saúde da Família (ESFs) 1, 2, 3 e 4, Soma 2 e Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Nova Bariri. Os atendimentos no pronto-socorro da Santa da Casa de Bariri não foram computados.

A maior procura é no Centro de Diagnose. Na segunda-feira (5) 129 pessoas estiveram no local, com 14 casos positivos.

No sábado (3) a unidade recepcionou 130 pessoas, com 64 casos positivos para a dengue. No domingo (4) o local recebeu 119 pessoas, com 13 exames positivos.