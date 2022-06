Covid-19: Bariri inicia aplicação da 4ª dose para pessoas com mais de 40 anos



A Diretoria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira (27) a imunização de pessoas com mais de 40 anos com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, em Bariri.

A imunização ocorre no Centro de Diagnose e no Soma 2.

O Centro de Diagnose e Especialidades Dr. José Dorly Borges localiza-se na Rua Campos Sales, 602, na Vila Santa Terezinha, com horário das 7h às 16h.

A Unidade Básica de Saúde “Aristides Alves Pereira” (Soma 2) fica na Rua Orlando Belluzzo, 700, na Vila Santa Helena, com horário das 7h às 13h.

A imunização é destinada aos que receberam a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses. Quem teve Covid-19 deve esperar pelo menos 30 dias para tomar a vacina. No caso de a pessoa estar com gripe, pode tomar o imunizante.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto (ou certidão de nascimento), CPF (ou cartão SUS) e o cartão de vacina da Covid-19.

As vacinas contra a gripe também estão sendo aplicadas nas duas unidades, lembrando que, em Bariri, esta imunização está sendo feita para todas as faixas etárias e todas as categorias.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri