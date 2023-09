CIDADE: Saúde realiza busca ativa de casos de tuberculose em Bariri

A Diretoria de Saúde realiza campanha de intensificação de busca ativa de casos de tuberculose em Bariri.

O procedimento consiste na identificação de casos suspeitos, para que posteriormente sejam realizados exames e tratamento dos casos se forem confirmados.

Trata-se de uma das principais estratégias para identificar potenciais doentes que não estão em tratamento e interromper a transmissão.

Em Bariri, a busca ativa por casos de tuberculose já está em sua segunda fase este ano. A ação ocorre em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) de Bariri. O público-alvo são pessoas que apresentem tosse por três semanas ou mais.

Para participar da campanha, basta unidade de saúde mais próxima. Os exames serão oferecidos diariamente. O teste é simples e rápido. O tratamento é oferecido gratuitamente pelas UBSs. (Fonte: Assessoria de Comunicação)

A tuberculose

A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de Koch. A transmissão ocorre por via aérea a partir de um indivíduo com tuberculose pulmonar ou laríngea que elimina bacilos por meio de tosse, fala ou espirro.

O principal sintoma da tuberculose é a tosse na forma seca ou produtiva. Outros sintomas podem ser febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço.

O tratamento da tuberculose é feito com medicamentos e dura, no mínimo, seis meses.