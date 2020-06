Baririense na faixa de 30 a 40 anos morre por Covid-19

Morte é a segunda relacionada à doença no município – Divulgação

Por volta das 21h de segunda-feira (22) um morador de Bariri na faixa de 30 a 40 anos morreu em decorrência da Covid-19.

O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Bauru.

As informações foram dadas pelo hospital ao Comitê de Combate ao Coronavírus, situado no Centro de Saúde de Bariri.

Primeira morte

A primeira morte relacionada à doença por morador de Bariri ocorreu no dia 16 de maio. O homem tinha idade entre 80 e 89 anos.

Segundo o Comitê de Combate ao Coronavírus do município, o paciente era um dos casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) no município.

Ele havia sido transferido para hospital em Jaú, onde estava internado na UTI.