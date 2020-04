Bariri vacina mais de 7,4 mil pessoas contra a gripe

Até o momento foram vacinadas mais de 7,4 mil pessoas em Bariri contra a Influenza (gripe).

A enfermeira do Centro de Diagnose e Especialidades, Neusiely Podanoschi Giuliangeli, diz que na quarta-feira, dia 22, chegaram mais doses ao município. O estoque está normalizado, com vacina suficiente para atender todos os grupos.

A primeira fase contemplou profissionais da saúde e pessoas acima dos 60 anos de idade.

A segunda etapa de imunização começou no dia 16 de abril, com foco em pessoas com comorbidade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuário.

Os professores, que inicialmente tomariam as doses da vacina na segunda fase, começarão a ser imunizados a partir de 9 de maio. O motivo é que as aulas estão suspensas presencialmente no momento.

Caso algum docente tenha doença crônica, poderá ser imunizado na segunda etapa da campanha.

São seis postos de vacinação em Bariri: Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges; Estratégias Saúde da Família (ESFs 1, 2, 3 e 4); e Unidade Básica de Saúde (USB) no Jardim Nova Bariri. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe segue até 22 de maio.