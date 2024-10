Cidade: Paulo Grigolin alerta para golpe

Paulo Egídio Grigolin postou em sua página no Facebook que pessoas estão recebendo notificação do Detran de início de processo de suspensão da carteira de motorista.

De acordo com ele, elas não devem acessar o QRCode indicado.

“É um golpe que está circulando e que, ao entrar no QRCode, muitos dados são pegos. Tem vítimas tendo conta de banco bloqueada por isso”, orienta Grigolin.

De acordo com ele, se alguém receber o documento, ao invés de entrar no QRCode, deve entrar no site ou aplicativo do Detran para ver a situação da sua carteira.

“É uma correspondência que vem pelo correio, engana mesmo”, finaliza Grigolin.