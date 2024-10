Saúde: Vigilância Epidemiológica divulga índice larvário de Aedes aegypti

A Prefeitura de Bariri, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou nesta sexta-feira (25) o resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), atividade que tem por objetivo medir o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti em sua fase larvária e identificar quais são os recipientes existentes nos imóveis trabalhados que estão se tornando criadouros deste inseto.

Nesta avaliação, foram apontados o Índice Breteau (IB) e o Índice de Infestação Predial (IIP) de Aedes aegypti, cuja pesquisa foi realizada neste mês de outubro.

A cidade está com Índice Predial de 0,82 e Breteau de 1,15. Resumidamente, a cada 100 imóveis pesquisados em Bariri neste último levantamento, foram encontrados 1,15 recipientes contendo larvas do Aedes aegypti (IB).

Já o Índice de Infestação Predial (IIP), indica que a cada 100 imóveis pesquisados, 0,82 destes continham larvas do mosquito.

Para o Índice de Breteau, o Ministério da Saúde define como ideal índices iguais ou abaixo de 1,0.

Para conter o avanço e a proliferação da dengue na cidade, a Vigilância Epidemiológica de Bariri executa, permanentemente, ações como visitas domiciliares para o trabalho educativo junto à comunidade, bem como para inspeção dos imóveis.

Outras ações deverão ser intensificadas nos próximos dias, haja vista que o período crítico em relação à proliferação da dengue vai outubro até março/abril.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)