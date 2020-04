BARIRI: Setor de Saúde atua organizando filas em agências bancárias

Funcionários da diretoria de Saúde do município atuaram na manhã desta terça-feira, 14, na organização das filas formadas em frente às agências bancárias no centro de Bariri.

Segundo Irene Chagas, diretora da Saúde, a ideia é realizar parcerias com empresas da cidade para distribuição de álcool 70% e máscaras.

Ainda segundo ela, o intuito da ação é evitar aglomeração de pessoas que possa facilitar a proliferação do coronavírus (Covid-19) entre os munícipes.

