Bariri: Semana tem atendimento especial para mulheres nos postos de saúde

De 07 a 11 de março, em comemoração ao Dia da Mulher (08/03), as usuárias dos postos de saúde de Bariri vão contar com atendimento especial.

As unidades da rede básica estão realizando exame de Papanicolau, entrega de guia para mamografia, vacinação contra a Covid-19 e avaliação bucal.

O atendimento ocorre das 17 às 20h, e não há necessidade de agendamento prévio.

As usuárias devem procurar a unidade mais próxima da residência.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Confira a programação

DIA LOCAL HORÁRIO

07/03 (segunda) UBS 3 (Nova Bariri) das 17 às 20h

08/03 (terça) PSF II (Domingos Aquilante) das 17 às 20h

PSF IV (Vila Santa Rosa) das 17 às 20h

09/03 (quarta) PSF I (Livramento) das 17 às 20h

10/03 (quinta) PSF III (Vila Americana) das 17 às 20h

11/03 (sexta) SOMA II (Vila Santa Helena) das 17 às 20h