BARIRI: Saúde prorroga campanha de multivacinação até 15 de novembro

A campanha estadual de multivacinação foi prorrogada até o dia 15 de novembro, quarta-feira, feriado nacional. O aumento do prazo para atualizar as cadernetas vacinais é decisão do governo do Estado. O prazo inicial era dia 31 de outubro.

A Diretoria de Saúde acatou a decisão e prorrogou a imunização em Bariri. O objetivo da prorrogação é aumentar ainda mais as coberturas vacinais de todas as vacinas do calendário básico.

Em Bariri, a sala de vacinação está instalada na Unidade Básica de Saúde Aristides Alves Pereira, o Soma 2, localizado ao lado da Caixa D’Água, nos altos da cidade. O horário de atendimento é das 7 às 13h.

A campanha de multivacinação disponibiliza imunizantes para Poliomielite, Meningocócica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae b), HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BCG (tuberculose) e Covid-19. (Fonte: Assessoria de Comunicação)