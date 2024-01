BARIRI: Santa Casa passa por reforma em vários setores

Quem chega à Santa Casa de Bariri pela portaria principal depara com várias obras na entrada do hospital.

A reportagem do Candeia esteve no local na segunda-feira (15) para conferir os serviços feitos, todos eles custeados com verba própria da instituição de saúde.

Para quem entra no hospital, do lado esquerdo está sendo feita ampla reforma de ala que futuramente abrigará a área administrativa da Santa Casa.

Do lado direito está em andamento reforma de sala para receber o novo aparelho de raios X, comprado pela Prefeitura de Bariri no ano passado. A parede recebeu argamassa baritada, própria para a blindagem de raios X.

Outras obras nesse setor são a reforma de salas para futuramente receberem consultório e aparelho de ultrassom e construção de dois banheiros.

No corredor que dá acesso a essas duas alas houve instalação de novas telhas. O problema é que a goteira era grande em períodos de chuva.

Já no corredor que dá acesso à maternidade, foi feita troca de calhas. O objetivo é impedir que a água da chuva infiltre pelo forro e pelas paredes.

A Santa Casa de Bariri está reformando quatro quartos. Eles ficam do lado direito para quem entra no hospital pela portaria principal. Os pacientes foram transferidos para outro setor por causa do barulho e poeira do serviço. A ideia da direção da Santa Casa é reformar quatro quartos a cada seis meses.

O próximo passo é a reforma da recepção do hospital. O piso já foi comprado.

O projeto para reforma da Santa Casa de Bariri é dividido em quatro etapas. O andamento do serviço é feito conforme a disponibilidade financeira do hospital. A Santa Casa de Bariri trava uma luta diária do ponto de vista jurídico para se livrar de passivos, especialmente no período de gestão da Organização Social Vitale Saúde.