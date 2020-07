Bariri registra semana com maior número de mortes por coronavirus

Foram contabilizados dois óbitos confirmados e um em investigação até o fechamento da edição – Divulgação

O município de Bariri teve a semana com maior número de mortes registradas por coronavírus, com dois óbitos confirmados e um em investigação (até o fechamento da edição). Com relação ao numero de casos, foram 227 confirmados (aumento de 23,36% com relação à última semana).

Os dois óbitos confirmados da doença foram de mulheres na faixa etária de 80 a 90 anos, sendo que uma veio a falecer no final de semana e outra na terça-feira, 21. Com isso, o município soma sete mortes confirmadas por coronavírus e um óbito em investigação.

Segundo o boletim divulgado na quinta-feira, 23, são ainda 181 casos já recuperados (aumento de 39% em uma semana), 682 exames negativos e 48 aguardando resultado.

Óbitos

O primeiro óbito relacionado ao novo coronavírus ocorreu em 16 de maio. Na ocasião, morreu um homem com idade entre 80 e 89 anos de idade.

No dia 22 de junho foi registrado o segundo óbito na cidade. Trata-se de um morador de Bariri na faixa de 30 a 40 anos. O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Bauru.

No dia 27 de junho houve o registro da terceira morte em Bariri em decorrência da Covid-19. Uma mulher na faixa etária entre 80 e 90 anos veio a óbito na Santa Casa de Jaú.

De acordo com informações da Santa Casa de Bariri, a mulher estava internada no hospital local e foi transferida para Jaú no dia 22 de junho, vindo a óbito cinco dias depois.

O quarto registro foi divulgado no dia 9 de julho. Trata-se de uma mulher entre 70 e 80 anos de idade que veio a óbito na Santa Casa de Jaú. Ela não passou pelo ambulatório municipal (que funciona no Centro de Saúde) criado para atendimentos de casos da doença

O município de Bariri registrou na terça-feira (14) a quinta morte por Covid-19, sendo um homem na faixa etária de 50 a 60 anos. Ele tinha comorbidades.

Itaju e Boraceia

O informativo epidemiológico de Itaju de quinta-feira, 23, registrou 38 casos confirmados de Covid-19 (oito a mais que há uma semana)

Dos casos positivos em Itaju, 11 pessoas recuperam-se em domicílio e um está internado. O município contabiliza 26 pessoas curadas.

Cinco moradores estão aguardando exames, todos em domicílio. Além disso, 88 exames foram descartados no município.

Em Boraceia são 20 casos confirmados até quinta-feira (um a mais que há uma semana), sendo 17 deles curados. Doze pessoas aguardam o resultado de exame. O município descartou 106 exames por apresentarem resultado negativo.

A Covid-19 em Bariri*

Positivos 227

Negativos 682

Aguardando resultados 48

Curados 181

Óbitos 7*

*Um óbito em investigação

(*) Dados contabilizados até o dia 23 de julho

Fonte: Diretoria Municipal de Saúde