Bariri: Prestação de contas da Santa Casa tem presença de prefeito, vereadores e promotor

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público (MP) com a Prefeitura de Bariri estabelece que semestralmente é feita a prestação de contas da Santa Casa de Bariri.

Os dados relativos ao período de julho a dezembro foram apresentados na tarde desta sexta-feira (14) ao prefeito Airton Pegoraro (Avante), oito dos nove vereadores da Câmara de Bariri (a única ausência foi a de Gilson Carvalho – PSB) e promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior.

Também estiveram no hospital a gestão administrativa e técnica da Santa Casa, Conselho de Administração, entre outros.

Representantes do Executivo e do Legislativo foram convidados pelo fato de terem iniciado em janeiro o trabalho no município.

Além dos dados financeiros, foram apresentadas informações sobre o andamento do trabalho na Santa Casa de Bariri.

Febraio Júnior comentou a respeito das medidas judiciais que garantiram o repasse de quase R$ 1 milhão por mês para manutenção do pronto-socorro (PS), nulidade das alterações no Estatuto Social da Irmandade, quando passou a ser denominada Organização Social Vitale Saúde, o próprio TAC, entre outras.

Segundo o promotor de Justiça, a união de esforços permitiu transformar a Santa Casa no estágio em que se encontra na atualidade, com pagamento em dia se médicos, funcionários e fornecedores. Entende que hoje o cenário é favorável para o fim da intervenção (requisição administrativa) no hospital.