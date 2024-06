Bariri: Plenária discute democracia, trabalho e educação na saúde

Dia 24, segunda-feira, a Diretoria de Saúde realiza a 2ª Plenária Municipal da Saúde: Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, com o tema “Democracia, trabalho e educação na saúde para o desenvolvimento: gente que faz o SUS acontecer”.

O evento ocorre a partir das 18h, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, com objetivo de fixar ações e diretrizes que melhorem a qualidade dos serviços de saúde pública.

A comissão organizadora da plenária é formada pela diretora de Saúde, Irene do Nascimento Chagas Rangel; médico Mozart Marciano e enfermeira Jéssica Cristina de Moura Faitanini. Os servidores da Saúde do município foram convocados a participarem do evento. (Fonte: Assessoria de Comunicação)