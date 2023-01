Bariri: Levi é o primeiro bebê a nascer em 2023 na Santa Casa

Levi Ramos Meneghello foi o primeiro bebê a nascer na Santa Casa de Bariri em 2023.

A mãe, Gabrielly Teofilo Ramos, deu à luz o menino às 16h30 da segunda-feira (2). Ela reside em Boraceia.

Com 50 centímetros e 3,9 quilos, Levi é o terceiro filho do casal Gabrielly e João Eduardo Melo Meneghello. Agatha, 7 anos, nasceu em Bauru e Ana Heloísa, 3 anos, nasceu na Santa Casa de Bariri.

Gabrielly e sua mãe, Rosimar Teofilo Ramos (que está ajudando a filha nos cuidados com o pequeno Levi) contam que ficaram encantadas com a nova maternidade da Santa Casa de Bariri, reinaugurada em maio do ano passado.

Ana Heloísa nasceu quando a ala do hospital não havia passado por profunda reforma.

Elogiam a estrutura e o atendimento de toda a equipe médica e de enfermagem.