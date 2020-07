BARIRI: Cidade registra quarta morte por coronavírus

Bariri registrou nesta quinta-feira 9 o quarto óbito ocasionado por Covid-19 (coronavírus).

Trata-se de uma mulher de 70 anos moradora do Centro, que estava internada em Jaú. As informações são de Irene Chagas, diretora da Saúde do município.

Bariri tem 121 casos positivos de coronavírus registrados, sendo 94 deles curados. A cidade possui agora quatro mortes ocasionadas pela doença.

Divulgação