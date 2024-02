Bariri: Atendimento de Saúde será normal em dois dias durante o Carnaval

Assinado pelo prefeito Luís Fernando Foloni (MDB), decreto municipal mantém funcionamento normal das unidades de saúde de Bariri, na segunda-feira de Carnaval (12) e Quarta-feira de Cinzas (14). Os atendimentos seguem no horário habitual de cada unidade.

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada pela necessidade de atendimento contínuo à população para acompanhamento dos casos suspeitos de dengue, além da continuidade dos serviços imprescindíveis e emergenciais.

O município de Bariri está em situação de emergência no âmbito da saúde pública em razão do risco de epidemia por doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, determinado por outro decreto municipal. (Fonte: Assessoria de Comunicação)