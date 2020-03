Bancos têm novo horário de funcionamento

Agências de Bariri iniciarão atendimento às 9h, com preferência para pessoas acima dos 60 anos e beneficiários do INSS – Alcir Zago/Candeia

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os bancos associados passaram a atender em novo horário desde quarta-feira, dia 25.

As agências estão realizando atendimento ao público das 10h às 14h, enquanto for necessário para atender às necessidades de combate à disseminação do Covid-19, responsável pela atual pandemia.

Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento será das 9h às 10h.

Agências de Bariri colocaram cartazes para informar as pessoas. O foco é atender nesse horário pessoas acima de 60 anos e beneficiários do INSS.

Outra medida é o regime contingenciado, ou seja, com limite de pessoas no interior das agências e apenas com transações essenciais.

Os clientes estão sendo informados dos novos horários por meio de comunicado na própria agência. A escolha dos bancos atende ao perfil desses públicos, que recebem suas aposentadorias e benefícios na rede bancária.

Recomendações

A Febraban e os bancos recomendam a seus clientes e usuários do setor bancário que atendam às orientações das autoridades sanitárias, evitem deslocar-se para as agências bancárias e dêem preferência para usar produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais destinados à população.

Por meio do celular e internet, os usuários podem fazer, com segurança, agendamento e pagamento de contas, consulta de saldos e extratos, transferências financeiras, contratação de serviços e empréstimos, entre outros serviços. Nos aplicativos e internet banking, os clientes poderão encontrar ferramentas úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de atendimento.

Ao evitar voluntariamente ir às agências bancárias, todos colaborarão para que os bancos possam dar prioridade ao atendimento aos grupos mais vulneráveis, protegendo todos, inclusive os bancários, com a redução do fluxo de pessoas necessárias aos esforços contra a disseminação do vírus Covid-19.

Em caso de urgência e necessidade, a rede de autoatendimento (ATMs) também está à disposição da população para saques e depósitos. Para proteger os clientes, foi intensificada a higienização desses terminais, seguindo a orientação de aperfeiçoar e intensificar os protocolos de higienização das instalações bancárias.