Até quarta-feira, municípios devem prestar contas do dinheiro da Covid-19

As informações prestadas pelos gestores são compiladas pelo Tribunal de Contas do Estado e depois disponibilizadas no site da entidade – Divulgação

Até quarta, dia 5, os municípios de São Paulo precisam prestar contas das despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, referentes ao mês de julho.

As informações prestadas pelos gestores e responsáveis são compiladas pelo Tribunal de Contas do Estado e depois disponibilizadas num painel dentro do site da entidade.

Para o questionário das contas relacionadas às despesas com a pandemia, os gestores devem responder perguntas relacionadas a temas como Receitas; Acompanhamento de Gestão Orçamentária, Contábil e Fiscal; Exames Preliminares; Exames de Contratações com o Terceiro Setor; entre outras. Tudo deverá estar contido no site de Transparência, em linguagem de fácil compreensão.