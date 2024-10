Urna eletrônica é substituída em Itaju

A urna eletrônica da seção 40, situada na Escola Professor Erasto Castanho de Andrade, em Itaju, precisou ser substituída por urna de contingência na manhã deste domingo (6).

O motivo é que o equipamento instalado no colégio parou de funcionar. Houve tentativa de reiniciar a urna, mas sem êxito.

Com a troca do equipamento, a votação foi normalizada na seção.

De acordo com Leonaro Araujo de Oliveira, chefe do Cartório da 19ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Bariri e de Itaju, essa foi a intercorrência mais relevante na votação nas duas cidades.

O Jornal Candeia continua a acompanhar a votação em Bariri. Qualquer novidade haverá atualização nas páginas do Jornal Candeia e do Jornal Serena no Facebook.

A partir das 16h30 deste domingo (6) a transmissão será ininterrupta pelas redes sociais e também pela Rádio Serena – 87,9 MHz FM.