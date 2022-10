SP deve ter chuvas intensas a partir desta quinta-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta a população para um período de chuvas intensas que atingirá todo o estado a partir desta quinta-feira (6), permanecendo até sexta-feira (7).

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), as chuvas serão provocadas por uma instabilidade gerada pela passagem de uma frente fria.

Na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Bauru, Araraquara, Marília Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Barretos e Franca o acumulado de chuvas esperado será de até 100mm; Araçatuba e São Jose do Rio Preto 60mm; Litoral Norte 100mm e Baixada santista 120mm; São Jose dos Campos, Vale do Ribeira e Registro 70mm.

O destaque fica para as regiões de Sorocaba e Campinas, com acumulados de chuvas de até 150mm.