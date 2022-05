SP-261: Veículos colidem de frente na rodovia Bariri – Boraceia

Colisão frontal envolvendo dois carros deixou um dos condutores com ferimentos graves no início da noite de hoje (29), na Rodovia Braz Fortunato (SP-261), no trecho entre Bariri e Boracéia.

Hyundai HB-20 preto, com placas de Bariri, seguia no sentido Boracéia – Bariri. Na altura do KM 180 um VW Voyage, com placas de Bariri, colidiu com Hyundai.

No HB-20 nenhum dos dois ocupantes se feriu.

O condutor do Voyage teve ferimentos graves e foi conduzido ao Pronto Socorro da Santa Casa. As causas do acidente serão investigadas.

A via ficou parcialmente interditada. Atenderam à ocorrência equipe da Polícia Militar de Bariri, Corpo de Bombeiros, equipe da Eixo e ambulância municipal de Bariri.