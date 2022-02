Seis rodovias paulistas concedidas continuam interditadas

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que seguem interdições em diferentes pontos de seis rodovias concedidas, nas cidades de Pederneiras, Garça, Santa Maria da Serra, Bauru, Presidente Venceslau, Maracaí, Regente Feijó, Caiuá e Barra Bonita.

Equipes de conservação realizaram vistorias para a programação de serviços de limpeza, que minimizem os alagamentos e promovam limpeza das pistas e retirada dos detritos dos locais, gerados pelo alto volume de chuvas deste fim de semana e manhã de segunda-feira (31). Além disso, equipes de engenharia das concessionárias avaliam os pontos que necessitarão de reparos.

SP 225 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no município de Pederneiras

Foi registrado neste domingo (30) deslizamento de terra no dispositivo do km 210, sentido leste, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no município de Pederneiras. Desde a manhã de domingo (30), há interdição total do dispositivo de acesso. O trecho está devidamente sinalizado e as equipes da concessionária Eixo SP iniciaram a limpeza do local.

SPA 228/225 – Bauru

Desde a manhã de domingo (30) está em andamento uma ocorrência envolvendo uma erosão na pista no km 2, sentido norte, da SPA 228/225, que dá acesso aos bairros da cidade de Bauru.

Há interdição total da via de acesso. O trecho está devidamente sinalizado e as equipes da concessionária Eixo SP, que administra a rodovia, permanecem no local, realizando os devidos reparos, bem como auxiliando os motoristas.

Rota Alternativa

Os usuários têm a alternativa de desvio pelo km 229 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP- 225). As orientações também são veiculadas no Painel de Mensagem Variável da rodovia.

SP 255 – Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado, no município de Barra Bonita

Foi registrado na tarde de domingo (30) um risco de desmoronamento de um talude no km 176,500, sentido norte, na Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), no município de Barra Bonita. Há interdição total da pista desde às 16 horas de domingo (30), com o tráfego de veículos leves sendo desviado no sentido sul, pelo dispositivo do km 174, descendo pela Avenida Pedro Ometto até a Avenida João da Silva Nogueira, em Barra Bonita. Está sendo usada a saída do dispositivo em direção à rodovia SP-255, com acesso pelo km 177. Já quem segue na direção norte (Jaú), deve acessar pelo km 177 a Avenida João da Silva Nogueira, até a Avenida Pedro Ometto, saindo pelo Trevo da Raízen no km 174.

Veículos pesados e caminhões devem trafegar pela SP-255 no trecho entre Barra Bonita e Jaú, com desvio específico, como alternativa para interdição da pista. Os motoristas de veículos pesados que trafegam no sentido sul devem utilizar a saída 183 B da SP-225, em Jaú, em direção a Pederneiras/Lençóis Paulista pela SP-261. Já os caminhoneiros que seguem no sentido norte devem utilizar a saída 205 da SP-255, em São Manuel, em direção a Lençóis Paulista/Pederneiras pela SP-300. O trecho está sendo devidamente sinalizado e as equipes da concessionária ViaPaulista estão auxiliando na operação.

Boraceia

A Rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), no município de Boraceia, onde houve na tarde de domingo (30) deslizamento de terra próximo ao km 170, no sentido norte, teve o tráfego totalmente liberado no final do dia, após finalização da limpeza da pista.