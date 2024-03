Região: Zé Henrique & Gabriel é 2ª atração confirmada em Boraceia

A dupla Zé Henrique & Gabriel é a segunda atração confirmada na 33ª edição da Festa do Peão de Boraceia.

Os músicos se apresentam no dia 11 de maio no Centro de Eventos Barretinho.

Um dia antes o público poderá conferir o show de Fernando & Sorocaba.

O evento será realizado de 9 a 12 de maio no Centro de Eventos Barretinho.

A festa contará com rodeios em touros e cavalos.

Os organizadores informam que na quinta-feira e no domingo haverá entrada gratuita. Na sexta-feira e no sábado a entrada será solidária.