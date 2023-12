REGIÃO: Virada do ano tem Banda Fly By Night em Itaju

A banda jauense Fly By Night é a grande atração do show da virada do ano em Itaju. Das 22h a 1h, na Praça da Matriz, os músicos prometem repertório diversificado com pop/rock, axé/pagode/samba e forró/sertanejo universitário.

O evento encerra a programação festiva de Natal promovida pela Prefeitura de Itaju e que teve início no dia 12 de dezembro, com apresentação do Coral da Apae, no Centro do Convivência do Idoso (CCI).

Quinta (16) e sexta-feira (17) houve o Trenzinho de Natal, que percorreu a cidade, com saída a partir das 17, em frente à Igreja Matriz.

Sexta-feira (22) houve a Chegada do Papai Noel, a partir das 19h. O Bom Velhinho recebeu a garotada e familiares no Coreto da Praça da Matriz.