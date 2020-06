Região tem 6 novas mortes por Covid-19

Os óbitos foram confirmados entre domingo e segunda-feira em Lençóis (2), Jaú (1), Agudos (1), Barra (1) e Igaraçu (1) – Divulgação

Entre domingo, 14, e segunda-feira, 15, seis novas mortes causadas pela Covid-19 foram registradas na região. Lençóis Paulista confirmou dois óbitos em um só dia. Os demais ocorreram em Jaú, Agudos, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê.

As Prefeituras de Jaú e Igaraçu do Tietê não divulgaram detalhes sobre os pacientes. Em Jaú, a morte foi confirmada no domingo e, em Igaraçu, ontem. A Prefeitura de Agudos, que também notificou a morte no domingo, disse que a vítima é homem de 87 anos que estava internado no Hospital da Unimed de Bauru.

A Prefeitura de Barra Bonita postou em sua página no Facebook, nesta segunda-feira, que o terceiro óbito no município refere-se a um homem na faixa etária entre 41 e 60 anos.

A Prefeitura de Lençóis Paulista informou, também no domingo, que os dois moradores da cidade que morreram com diagnóstico de Covid-19 são homens, de 45 e 81 anos, com diabetes. Ambos estavam internados na UTI, um no Hospital Estadual de Bauru e outro no Hospital Nossa Senhora da Piedade.

A região chega a 104 mortes pelo novo coronavírus, registradas em Bauru (18), Lençóis Paulista (14), Botucatu (10), Jaú (10), Lins (6), Ibitinga (5), Piratininga (4), Marília (4), Areiópolis (3), São Manuel (3), Barra Bonita (3), Pederneiras (2), Dois Córregos (2), Bofete (2), Pirajuí (2), Agudos (2), Igaraçu do Tietê (2), Mineiros do Tietê (1), Brotas (1), Uru (1), Macatuba (1), Itatinga (1), Bariri (1), Itapuí (1), Ubirajara (1), Santa Cruz do Rio Pardo (1), Bocaina (1), Pardinho (1) e Sabino (1).

Fonte: JCNET