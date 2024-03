Região: Prefeito Jerri assina contrato com empresa para reforma de UBS

A Prefeitura de Itaju vai reformar a Unidade Básica de Saúde (UBS). O contrato com a empresa que ficará responsável pela execução das obras foi assinado na quarta-feira (20) pelo prefeito Jerri de Souza Neiva e pelo representante da empresa Construtora Minascon Ltda, vencedora do processo licitatório. A chefe de obras do município, Tiemy Franchini, também esteve presente.

O prazo para a execução do serviço é de seis meses e custará R$ 346.381,43.

“É uma obra extremamente importante para a cidade, vamos realizar para que possamos atender à população com mais qualidade e conforto”, explica o prefeito Jerri.

“A reforma da unidade vai garantir melhores condições de trabalho para funcionários e a melhoria dos serviços para a população. É muito significativo, para mim, estar à frente dessa reforma e com isso poder oferecer uma saúde de primeira para nossa população,” frisa a Coordenadora Saúde, Kelly Antunes.