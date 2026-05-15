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Região

35º Boraceia Rodeio Show e 2ª Expo Agro movimentam Boraceia com público de mais de 25 mil pessoas

15 maio, 2026

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A cidade de Boraceia realizou entre os dias 8 e 11 de maio o 35º Boraceia Rodeio Show, junto da 2ª Expo Agro, no Centro de Eventos “Luis Carlos Piton – Barretinho”. Segundo a organização, mais de 25 mil pessoas passaram pelo recinto durante os quatro dias de festa.

O maior público foi registrado na sexta-feira (9), com mais de 9 mil pessoas durante os shows de Maiara e Maraísa e Banda Bamboa. Na quinta-feira (8), a apresentação da banda Country Beat reuniu mais de 5 mil visitantes. Já no sábado (10), cerca de 6 mil pessoas acompanharam os shows de Charles e Mancini, George Henrique e Rodrigo, além da final do rodeio.

No domingo (11), as atividades começaram durante o dia, com leilão de gado “Criadores de Boraceia & Convidados”, almoço Queima de Alho em comemoração ao Dia das Mães, rodeio em carneiros e show da dupla Patrycia e Manuella. O parque de diversões teve entrada gratuita para as crianças.

A “Fazendinha Barretinho”, instalada no recinto, contou com exposição de mais de 40 animais, leilão de gado e premiações ligadas ao setor rural. O prêmio “Destaque Produtor Rural 2026” foi entregue ao produtor Marcos Bodoni, pela plantação de maracujá. Já o “Desafio Bezerrão” teve como vencedor o participante que consumiu 1 litro de leite em 10,15 segundos.

O prefeito Marco Bilancieri agradeceu o trabalho dos servidores, colaboradores, patrocinadores e o público que participou da festa.

No rodeio, o campeão da etapa ACR foi Rodrigo Santos Barbieri, de Ji-Paraná (RO), com 337,75 pontos e prêmio de R$ 15 mil. Lucas Eduardo da Costa, de Inocência (MS), ficou em segundo lugar com 331 pontos e recebeu R$ 6 mil. Em terceiro, Deivid Jonatas Gerke, de São Miguel do Guaporé (RO), somou 326,50 pontos e levou R$ 4 mil. Luiz Felipe Azevedo, de Buritama (SP), terminou em quarto lugar com 252,50 pontos e prêmio de R$ 3 mil. Murilo Monteiro, de Panorama (SP), ficou na quinta colocação, com 175,50 pontos e prêmio de R$ 2 mil.

 

 

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